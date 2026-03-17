社会民主党の党首の福島瑞穂氏と、前副党首の大椿裕子氏がそれぞれ公式Xを更新し、2006年3月16日に発生した沖縄県名護市辺野古沖での船2隻転覆事故について、問題となった船にかつて2人が乗船していたことを明かした。福島氏「船に乗せてもらい見学をしたことがあります」事故を起こした船を運営していたのは、米軍普天間飛行場の移設工事への抗議活動を行っていた「海上ヘリ基地建設反対・平和と名護市政民主化を求める協議会（ヘ