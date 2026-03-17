JR西日本 美作地区消防指令センターによりますと、3月17日午前11時45分ごろ、岡山県美咲町原田のJR津山線の沿線で火事がありました。 火は約35分後に消し止められましたが、沿線の法面30平方メートルほどが焼けたということです。野焼きが広がったものとみられ、けが人はいませんでした。消防が火事の原因を調べています。 JR西日本によりますと、午前11時50分ごろ、岡山駅から津山駅へ向かう列車の運転士か