日本代表の侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れ、ベスト8敗退となった「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」(WBC2026)。この大会をきっかけにNetflixに初めて加入したという人に向けて、サービス解約前に観て欲しい「AV Watch的オススメ作品10選」を紹介する。Netflixは解約手続き後でも、契約期間内であればサービスを利用できるので、この記事を参考にNetflixを堪能しきっていただければ幸いだ。 今回、編集部で