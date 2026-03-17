モデルの仁香（50）が16日、自身のインスタグラムを更新。人気モデルとの絵になるツーショットを披露した。「ヨンに誘ってもらってグッチカフェでらんちしたよ」とつづり、モデルのヨンアとのツーショットを公開した。「可愛くて美味しかった」とも記し、夫で、カメラマンの柴田翔平氏とのツーショットもアップした。この投稿に、ファンからは「めっちゃ綺麗」「髪型もすごくお似合い」などのコメントが寄せられている。