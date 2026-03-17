ユナイテッドアローズは、17日までに公式サイトを更新。約1万人の取引先の個人情報漏えいについて詳細を説明し、謝罪した。【画像】「認識の違い…」漏えいの経緯発表で「元従業員の持出しによる、広報・PR活動に係るお取引先様関連の個人情報漏えいが発生いたしました」と説明。「関係者の皆さまにご迷惑とご心配をおかけすることとなりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。漏えいした情報の件数は約1万人。氏