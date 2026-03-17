◇NBAブルズ132ー107グリズリーズ（2026年3月16日ユナイテッド・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が16日（日本時間17日）に本拠地グリズリーズ戦で途中出場。5得点2アシスト1リバウンドをマークした。チームも快勝して連敗を2で止めた。「正直、とても不思議な感じがしたよ。彼らに会えて本当に良かった」河村は古巣との初対決を終えて笑顔を見せた。グリズリーズ戦もベンチスタートの河村は、第3Q残り3分54秒から