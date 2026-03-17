女子生徒１人が死亡し、複数の生徒がけがをした同志社国際高校が１７日午前、同校で記者会見を開き、西田喜久夫校長は「事故を知り、驚きと悲しみに耐えがたい気持ちだ。教員も悲しみに包まれている」と謝罪し、頭を下げた。同校の説明によると、研修旅行は１４〜１７日の予定で、２年生約２７０人が参加。複数のグループに分かれて各地を見学していた。１６日は「辺野古コース」を選択した生徒らが午前９時頃、辺野古に到着