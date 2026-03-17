愛知県大府市の大府みどり公園でミモザが見頃を迎え、春の訪れを告げている。ミモザは小さな黄色い花を房状に咲かせるマメ科の樹木。同市の観光案内所によると、園内にはミモザの木が約５０本あり、２月中旬から咲き始めた。３月下旬まで楽しめるといい、来園者らを魅了している。家族と訪れた同県豊明市の女児（６）は「とてもいい香り。ふわふわしていてきれい」と笑顔を見せていた。