日本ハムの郡司裕也捕手（28）が17日、北海道・エスコンフィールドで行われた「2025クライマックスシリーズファーストステージ第1戦ティーバイティーガレージスペシャルゲームMVP賞車両贈呈セレモニー式」に出席した。贈呈されたのは「ゲレンデ」の愛称でも知られているメルセデスベンツGクラス。「いや〜やっぱ、圧倒的迫力ですね。こんなに早く夢が実現するとは思いませんでした」と、喜びをかみしめた。昨年のオリッ