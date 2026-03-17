万博会場となった夢洲から約17キロ離れた、大阪市中央区にある森ノ宮に「万博の墓場」と言われる光景がある。【映像】EVバス、ハンドル操作不能→激突の瞬間（実際の様子）目の前に広がるのは、万博で来場者を運んでいたEVバス。万博後は、市内を走るモビリティーバスとして期待されていたが、それも実現されることなく、120台以上が置かれている。一体何があったのか。これらのEVバスは、万博開催を機に、大阪メトロが導入