品川の隣、大井町が「通過する街」から「目的になる街」へと劇的に生まれ変わります。JR東日本が大井町駅周辺で推進中の「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」も、いよいよ約10日後の2026年3月28日(土)にまちびらきを迎えます。駅直結の新改札から広がるのは、品川区初のTOHOシネマズ、トレインビューが期待できるホテル、そして81の個性が集結する商業エリアなど。現在、周辺の道路整備などはほぼ完了しており、外側からは駅直