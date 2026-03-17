3月16日、プーマジャパン株式会社は、バスケットボールカテゴリーの最新情報を公開。タイリース・ハリバートン（インディアナ・ペイサーズ）のシグネチャーモデルの新色を発表した。 ハリバートンのシグネチャーモデルの新色『HALI 1 HALUCINATING（ハリ ワン ハルースィネイティング）』が、3月20日に発売される。今回はイエローとグリーンで形