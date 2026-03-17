ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅはストップ高。１６日取引終了後、２７年１月期連結業績予想について売上高を５０億７３００万円（前期比６．１％増）、最終損益を１２億６６００万円の赤字（前期２３億２７００万円の赤字）と発表。最終赤字幅が縮小する見通しを示しており、これが材料視されているようだ。 主力の「ドローンソリューションセグメント」ではインドネシア子会社において減収を見込む一方、自社開発の屋