１７日に実施された２０年債入札（第１９５回、クーポン３．２％）は、最低落札価格が１００円６５銭（利回り３．１４６％）、平均落札価格が１００円７１銭（同３．１４１％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は６銭で、前回（２月１９日）の１４銭から縮小。応札倍率は３．２５倍となり、前回の３．０８倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS