アーレスティが後場一段高となった。同社は１７日午後１時、２６年３月期の業績・配当予想の修正を発表。今期の最終利益予想を従来の見通しから７億円増額し３０億円（前期は２８億９２００万円の最終赤字）に修正したほか、期末配当予想は１０円増額して２６円に引き上げており、これらを好感した買いが入った。北米のダイカスト事業の業績動向や為替相場の変動など、一定の合理的な見通しが得られたとし、業績予想を見直