サイフューズは動意。この日午後１時ごろ、日本精工とのパートナーシップに基づき、再生医療・３Ｄ細胞製品の普及と商業生産の実現に向けた新型バイオ３Ｄプリンターを共同開発したと発表した。サイフューズ独自の「バイオ３Ｄプリンティング」技術と、日精工が産業機械向け事業で長年培ってきた高度な制御機能などを特徴とする「コアテクノロジー」を融合させたもの。これが材料視され、一