午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２４５、値下がり銘柄数は３０１、変わらずは４０銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に海運、鉱業、卸売、医薬品など。値下がりは非鉄金属、その他製品、情報・通信。 出所：MINKABU PRESS