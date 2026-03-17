ヒューストン・ロケッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年3月17日（火）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 92 - 100 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのヒューストン・ロケッツ対ロサンゼルス・レイカーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリード