LUMIX S1RII パナソニックは、ミラーレスカメラLUMIX Sシリーズの6モデルに関して、最新ファームウェアを3月10日（火）に公開した。LUMIXシリーズ初のガンマイク「DMW-DMS1」への対応などが盛り込まれている。 6モデルのうち、LUMIX S1RII／S1II／S1IIE／S5II／S5IIXの5モデルは更新内容が共通。動作の安定性を向上したほか、スマートフォンアプリ「LUMIX Flow」の最新版となるVer.1.5に対応