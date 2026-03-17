SixTONESが3月16日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演。番組公式Xでオフショットが公開された。SixTONESは最新曲「一秒」と「Rebellion」の2曲をテレビ初のフルサイズパフォーマンスした。 【写真】SixTONESが白シャツジャケット衣装とデニムレザーの黒衣装の『CDTV』オフショット①② ■衣装だけではなく立ち位置やポーズの変化にも注目 公開されたオフショットは2枚。まずは「一秒