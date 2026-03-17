大森元貴が3月16日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演した。 映画『90メートル』の主題歌「0.2mm」をフルサイズで披露。さらにソロデビュー曲「French」を同番組で約5年ぶりにフルサイズでパフォーマンスした。 【画像＆動画】大森元貴『CDTV』オフショット（全2枚）／サインムービー／同じポーズを決めた『Mステ』オフショット ■大森元貴が個性あふれるスタイルでポー