【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の井上和がボカロ楽曲を歌唱するスペシャルスタジオライブ『Nagi Inoue （Nogizaka46） meets VOCALOID MUSIC-Special Live & Document-』が、4月29日にMTVおよびニコニコ動画で公開となる。 ■「命ばっかり」「Melty Magic」の2曲をパフォーマンス 乃木坂46の5期生メンバー、井上和。幼少期からボカロ文化に親しみ、2025年3月、ボカコレと音楽授賞式『MTV VMA