ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が東京タワーをバックにしたショットなど、初の来日を楽しむオフショットが多数公開され、話題を集めている。 【写真】ALPHA DRIVE ONEが東京タワーなど日本を楽しむショット①～⑦【写真・動画】『CDTVライブ！ライブ！』初出演で話題に①② ■ALPHA DRIVE ONEが夜の東京タワーと記念撮影！ ALPHA DRIVE ONEは『BOYS II PLANET』から誕生