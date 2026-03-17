King ＆ Prince公式Instagramで、3月25日発売のKing ＆ Prince18枚目のシングル「Waltz for Lily」のMVビハインド動画が公開された。 【動画】永瀬廉の髪の毛に触れる髙橋海人「Waltz for Lily」ビハインド＆MV ■ファーや白スーツ、キラキラのシャツと衣装も次々とチェンジ 動画は、永瀬廉が白いファー、高橋海人（「高」ははしごたかが正式表記）が茶色いファーをまとい、泉を背景に花や草のな