ＫＳＫ [東証Ｓ] が3月17日後場(13:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の27億円→28.2億円(前期は25億円)に4.5％上方修正し、増益率が7.7％増→12.6％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7.9億円→9.2億円(前年同期は16.4億円)に15.1％増額し、減益率