エスコンジャパンリート投資法人 [東証Ｒ] が3月17日後場(13:30)に決算を発表。26年1月期の経常利益は前の期比7.0％減の13億円になり、26年7月期も前期比2.3％減の12.7億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を3510円→3615円(前の期は3886円)に増額し、今期は3530円にする方針とした。 株探ニュース