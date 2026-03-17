気象台は、午後1時31分に、なだれ注意報を香美町、新温泉町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】兵庫県・香美町、新温泉町に発表（雪崩注意報） 17日13:31時点南部では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。北部では、なだれに注意してください。兵庫県では、霜に対する農作物の管理に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■香美町□なだれ注意報【発表】19日に