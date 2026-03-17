人気アイドルグループ「乃木坂46」の元メンバーで、俳優・モデルの若月佑美さんが3月17日、自身のインスタグラムを更新。愛車とともにツーリングに出かけた際のオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 元乃木坂46・若月佑美 】 愛車カワサキ「ELIMINATOR PLAZA EDITION」ツーリング姿を公開「新しくツーリング仲間さんも増えたので嬉しみ」投稿では、鮮やかな赤いタンクが目を引くカワサキ「ELIMINATOR PLAZA EDI