火曜日は広く晴れ火曜日は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れています。午後も西日本から北日本にかけて広く晴れますが、北海道は一部で雪の降る所がありそうです。また、関東南部はやや雲が広がりやすく、夜はぱらっと雨の降る所もある見込みです。【CGで見る】西から雨雲が…明日18日(水)の大雪と雨の予想シミュレーション気温は全国的に平年並みか高く、西日本や東日本は17℃前後まで上がる所が多そうです。よく晴れる所はぽかぽ