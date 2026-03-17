俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系・日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の公式Xが16日に更新され、「Mr.Children の主題歌にのせたインスパイアムービー第二弾が完成!!」と特別編集された“フル尺”のスペシャルムービーをシェアした。【動画】「泣くしかないのよ」日曜劇場『リブート』“極限の愛編”スペシャルムービー本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を