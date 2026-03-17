神戸のミヒャエル・スキッベ監督（60）が“同胞対決”を心待ちにした。あす18日にホームでG大阪戦。敵将のイェンス・ヴィッシング監督（38）は同じドイツ人で「インテンシブ（プレーの激しさ、速さ、密度が高い状態）な試合になる」と意気込んだ。関西のライバルクラブで今季から監督キャリアをスタートさせた若き指揮官とはシーズン開幕前の練習試合で顔合わせ。「彼のコーチングスタッフとも知り合ったが、非常に気持ちの良