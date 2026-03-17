【セパレート型シリコンタイピングベッド（ブラック/クールグレー）】 3月17日 発売 価格：各2,640円 「セパレート型シリコンタイピングベッド」ブラック イメージ PFUは、HHKB（Happy Hacking Keyboard）とバード電子とのコラボ20周年企画の第2弾として、左右分離型パームレスト「セパレート型シリコンタイピングベッド」を同社