第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準決勝が１６日（日本時間１７日）に米マイアミで行われ、ベネズエラがイタリアを４―２で下して初の決勝進出を決めた。１７日（同１８日）に２大会ぶりのＷＢＣ制覇を目指す米国と世界一をかけて激突する。１次ラウンドから５戦全勝で旋風を巻き起こしてきたイタリアの進撃がついに止まった。それでもメジャーのスター選手をそろえるベネズエラ相手に先制点を奪い、７回に