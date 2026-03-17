「夢グループ」の石田重廣社長と歌手の保科有里が１７日、都内で行われた「日清ふっくら釜炊きごはん」新商品試食会に出席した。同商品は熱湯を注いで５分の簡単調理で白ごはんができる?カップタイプ?で、新ＣＭには石田社長と保科の２人が起用される。石田社長がＣＭ撮影中、ご飯にかけたものを聞かれ「まず納豆ですね。あとはテーケージー。ご存じですよね」というと、保科は「社長、ＴＫＧ（卵かけご飯）ですよ」と突っ込