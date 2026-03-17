生理の痛みや不快感は人それぞれ。学校で体について学んでいても、生理や生理痛を詳しく理解できていないという若い世代も少なくない。こうした中、生理痛についてできるだけ早い段階から学び、理解を深めることを目的に、第一三共ヘルスケアは「みんなの生理痛プロジェクト for TEEN」を実施している。2026年3月9日には、東京・鷗友学園女子中学高等学校で1〜2年生を対象に、「生理痛について“学び・考える授業”」が開催