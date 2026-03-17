俳優の小林薫がマスター役を務めるドラマ『深夜食堂』の新シリーズが、7年ぶりに制作されることが決定した。今秋、MBS／TBSにて放送する予定。【写真】食堂「めしや」が帰ってくる全世界シリーズ累計発行部数900万部突破、日本を代表する国民的「食」コミックとして知られる安倍夜郎の同名コミックを原作に、2009年に小林薫主演でドラマ化された本作。繁華街の路地裏にある小さな食堂「めしや」で、頼めば大抵の物なら作ってく