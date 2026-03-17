机の上に出しっぱなしだったコップがいつのまにか片付けられていた。洗濯物が気づいたら畳まれていた。朝起きてきたら朝食が準備されている。こういったことに対して「当たり前」と気にとめていない人っていますよね。当たり前に思っていたことが、実は誰かのおかげで成り立っていると気づくことの大切さを感じた筆者自身のエピソードについてご紹介いたします。 まるで脱け殻！？ 放置されたスラックスに放った夫の驚きの