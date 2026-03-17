4月22日に初のアルバム『I.K.T』〜I know Tomorrow〜をリリースする生田絵梨花。その収録曲の一番最後、11曲目に収録される楽曲が「青い春」（SUPER BEAVER）であることが発表され、更に本楽曲が自身も出演する「三ツ矢サイダー」新TVCMに起用されることが決定した。生田絵梨花は2025年の同CMに続いて2回目の出演。今回使用される「青い春」は多幸感溢れる、シズル感満載のピアノロックサウンドになっており、これから訪れる季節に