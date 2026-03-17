カナダ代表が新ユニフォームデザインを発表した開幕が迫る北中米ワールドカップ（W杯）開催国のカナダ代表が“赤と黒”の新しいユニフォームデザインを発表した。アメリカ、メキシコとの共催で2大会連続3度目の出場を果たすカナダはグループリーグではB組に入り、前回大会開催国のカタール、6大会連続出場のスイス、そして欧州プレーオフ勝者と対戦する。新ユニフォームは同国の象徴であるメープルリーフをモチーフとしたデ