日本橋三越本店の本館7階催物会場に全国の老舗和菓子が一堂に会する春の恒例イベント「第80回 全国銘菓展」が3月18日(水)から3月23日(月)まで開催されます。節目の第80回は「恐竜」がテーマ！「全国銘菓展」は、全国銘産菓子工業協同組合と三越伊勢丹が共催し、創業60年以上・三代続く老舗和菓子店を中心に、全国各地の実力ある和菓子店が一堂に会する催事。1950年に日本橋三越本店で開催された「全国銘菓復興展示即売会」を原点と