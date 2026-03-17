歌手でタレントの早見優が16日に自身のアメブロを更新。タレントで歌手の松本伊代のライブへ足を運んだことを報告した。この日、早見は「昨日はとても楽しい音楽の一日でした」と切り出し「まずは、伊代ちゃんのライブへ」と報告。松本について「改めて感じたのは・・・やっぱり伊代ちゃんはすごい！ということ」と述べ「優しくて伸びやかな歌声、そして何より天才的なトーク！会場のみんなをふわっとハッピーな気持ちにしてくれる