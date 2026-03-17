タレントの重盛さと美さんは3月16日、自身のInstagramを更新。コーディネートを披露し、その若々しい姿が反響を呼んでいます。【写真】重盛さと美の小学生コーデ「歳をとらないんですか？」重盛さんは「小学生みたいな日」とつづり、13枚の写真を投稿。デニムのサロペットスカートにボーダー柄のニットカーディガンを合わせ、ベージュ色のキャップも被っています。キッズ感とストリート感が両立したコーディネートですが、とても似