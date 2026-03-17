俳優の成宮寛貴さんは3月17日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。【写真】成宮寛貴、最新プライベートショット「ボンボンドロップシールみたい」成宮さんは「空山さんの素敵なイチゴ」とつづり、1枚の写真を公開。イラストレーターの空山基さんの作品と並ぶ成宮さんの姿が写っています。黒いキャップをかぶったラフなスタイルで、プライベート感あふれる1枚となっています。コメントでは、「素敵なご紹