大会を沸かせたイタリアも4強で終了となった(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝が現地3月16日に行われ、イタリアはベネズエに2−4と敗れた。今大会躍進した姿を見せたイタリアナインだったが、名物となったホームランを打った際にエスプレッソを飲むシーンはベネズエラ戦では見せられなかった。【動画】ベネズエラが一気呵成！アラエスの一打でベンチも観客も大盛り上がり2回は三者連続四球を