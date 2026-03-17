災害時に行方不明者を捜索する現場で活躍する、災害救助犬の審査会が17日、石川県金沢市で行われました。災害救助犬は地震などの災害が発生した際に、土砂や家屋の下など、人が近づくことが困難な場所で、行方不明者を臭いで探し出します。17日は、ラブラドールレトリーバーとジャーマンシェパードドッグ、合わせて6頭が参加し、がれきの上での歩行や、災害現場で遭難者を捜索する能力が審査されました。ポイントは指導手の指示に