メジャーリーグ移籍後、大谷翔平選手には手術やリハビリによって満足な結果を得られない時期がありました。しかし大谷選手はそんなシーズンについても「良かったこと」を見いだしています。 調子が上がらなかった時期を大谷選手はどのようにとらえていたのでしょうか。西沢泰生さんの著書『大谷翔平はなぜ、壁を越えられるのか？』から一部を抜粋し、大谷選手の考え方についてご紹介します。【画像】大谷翔平＆佐々木朗希のレアシ