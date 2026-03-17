◇ファームリーグ阪神―オリックス（2026年3月17日SGL尼崎）ファームリーグの阪神―オリックス戦のスタメンが発表され、阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が「5番・指名打者」で実戦デビューすることが決まった。スタメンが発表されるとスタンドに詰めかけたファンから大きな拍手が起こった。注目の第1打席。大歓声に包まれて打席に入り、オリックス・片山の141キロのツーシームを捉えていきなり左前に“プロ初安