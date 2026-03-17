昨年1月に重大なコンプライアンス違反があったとしてTBSラジオのレギュラーを降板し活動自粛中だった生島ヒロシ（75）が、4月5日から始まる文化放送の新レギュラー番組で活動復帰する。「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜前9・00）。17日に行われた同局の定例会見で発表された。生島の起用について質問を受けた田中博之社長は「生島さんサイドからラジオをやりたいと希望があり、私たちもこれまでのご実績やキャリア、卓越