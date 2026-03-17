TBSの杉山真也アナウンサー（42）と宇賀神メグアナウンサー（30）が17日、キッザニア東京での「情報番組制作スタジオ」パビリオン取材会に出席した。同局の朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）のスタジオを再現したパビリオンが、この日から4月13日まで期間限定でオープン。アナウンサー体験やディレクター体験、カメラマン体験を行うことができる。この日は同番組に出演している杉山アナと宇賀神アナが子供たち