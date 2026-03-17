株式会社PANDORAが、バーチャル（VTuber）とリアル（生身の身体）の垣根を越えて活動する次世代型タレントの総称「XTuber（R）」（登録第7013107号）およびその日本語読みである「クロスチューバー（R）」（登録第7013108号）を商標登録した。（区分：第9類、第35類、第41類、第42類、第43類）【画像】ホロライブ所属の36人がパッケージとなった『ドンジャラNEO ホロライブ』「XTuber（R）」とは、バーチャル（VTuber）とリア